В Харькове завершены аварийно-спасательные работы: ГСЧС сообщила подробности

В ГСЧС показали последствия удара российских ракет по Харькову

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В Харькове завершены аварийно-спасательные работы после вражеской атаки утром пятницы, 18 апреля.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения», — говорится в сообщении.

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Спасатели в Харькове завершили аварийно-спасательные работы

Спасатели добавили, что психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим жителям Харькова. К сожалению, люди также получили физические ранения.

«В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей», — уточнили в ГСЧС.

Напомним, утром Страстной пятницы россияне запустили по Харькову три баллистических ракеты . Одна из них разорвалась в воздухе над спальным районом.