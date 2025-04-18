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В Харькове завершены аварийно-спасательные работы: ГСЧС сообщила подробности
В результате атаки россиян один человек погиб, еще более сотни получили ранения.
В Харькове завершены аварийно-спасательные работы после вражеской атаки утром пятницы, 18 апреля.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
«Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения», — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим жителям Харькова. К сожалению, люди также получили физические ранения.
«В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей», — уточнили в ГСЧС.
Напомним, утром Страстной пятницы россияне запустили по Харькову три баллистических ракеты. Одна из них разорвалась в воздухе над спальным районом.