Литва готовит дороги для переброски войск и техники на случай войны с Россией / Фото: ИИ Aria

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Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор — важнейший контрольный пункт на границе с Польшей, который рассматривается как один из наиболее вероятных районов для будущего нападения России на Евросоюз и НАТО.

Об этом пишет Politico.

«Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», — пояснил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в комментарии журналистам издания.

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Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Беларусью и Калининградским эксклавом РФ. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО и при этом служит единственным сухопутным коридором, который связывает страны Балтии с остальной территорией альянса.

В настоящее время Литву с Польшей связывают две основные дороги: из Каунаса в Варшаву (часть военного коридора Via Baltica) и из Вильнюса в Августов.

В настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну, путем модернизации дороги Вильнюс-Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.

Via Baltica и линия Rail Baltica — проект по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения из стран Балтии в Польшу — в настоящее время служат основными каналами для военной мобильности. Цель состоит в том, чтобы улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны.

Помимо повышения мобильности, проект «Сувалки» может также включать новые меры по обеспечению безопасности границ. Речь идет о размещении заградительных элементов на КПП и дорогах вдоль границ с Калининградом и Беларусью. Годляускас также добавил, что меры безопасности выходят за рамки физической сферы и касаются борьбы с подменой и глушением GPS-сигналов со стороны России, что уже влияет на гражданскую авиацию и навигационные системы Литвы.

Полный объем проекта включает реконструкцию 113 километров дорог и обновление восьми мостов. Ожидается, что работы будут завершены к 2028 году, но Годляускас считает, что такой проект может потребовать больше времени.

Хотя проект дороги соответствует целям военной мобильности ЕС и НАТО, официально он не является частью программ ни одной из этих организаций. Сейчас он финансируется как двусторонняя инициатива польских и литовских министерств транспорта и обороны.

Напомним, после начала войны в Украине и прихода к власти в США Трампа Германия начала готовиться к войне и менять подход к финансированию своей армии. Недавно бундесвер получил разрешение на значительное увеличение инвестиций.