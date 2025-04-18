Литва готує дороги для перекидання військ та техніки на випадок війни з Росією / Фото: ШІ Aria

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Литва має намір модернізувати та зміцнити другий маршрут через Сувалкський коридор — найважливіший контрольний пункт на кордоні з Польщею, який розглядається як один із найімовірніших районів для майбутнього нападу Росії на Євросоюз та НАТО.

Про це пише Politico.

«Ці дороги мають вирішальне значення для нас із погляду безпеки та оборони. Вони завжди були частиною нашого військово-цивільного планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи», — пояснив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас у коментарі журналістам видання.

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Сувалкський коридор — це малонаселена ділянка лісової рівнини шириною 100 км, що з’єднує Польщу та Литву і межує з Білоруссю та Калінінградським ексклавом РФ. Він вважається однією з найуразливіших точок НАТО і при цьому є єдиним сухопутним коридором, який пов’язує країни Балтії з рештою території Альянсу.

Нині Литву з Польщею пов’язують дві основні дороги: з Каунасу до Варшави (частина військового коридору Via Baltica) та з Вільнюса до Августова.

В даний час Литва спільно з Польщею вживає заходів щодо розширення своєї військової інфраструктури за межі Via Baltica, яка є основним маршрутом перекидання підкріплень союзників до країни шляхом модернізації дороги Вільнюс-Августів до стандартів подвійного призначення для цивільних та військових потреб.

Via Baltica та лінія Rail Baltica — проект з будівництва високошвидкісного залізничного сполучення з країн Балтії до Польщі — нині є основними каналами для військової мобільності. Мета полягає в тому, щоб покращити потік товарів, полегшити переміщення військ та підтримати потенційну евакуацію цивільного населення у разі війни.

Крім підвищення мобільності, проект «Сувалки» може також включати нові заходи щодо безпеки кордонів. Йдеться про розміщення загороджувальних елементів на КПП та дорогах вздовж кордонів із Калінінградом та Білоруссю. Годляускас також додав, що заходи безпеки виходять за рамки фізичної сфери та стосуються боротьби з заміною та глушенням GPS-сигналів з боку Росії, що вже впливає на цивільну авіацію та навігаційні системи Литви.

Повний обсяг проекту включає реконструкцію 113 кілометрів доріг та оновлення восьми мостів. Очікується, що роботи буде завершено до 2028 року, але Годляускас вважає, що такий проект може вимагати більше часу.

Хоча проект дороги відповідає цілям військової мобільності ЄС та НАТО, офіційно він не є частиною програм жодної з цих організацій. Наразі він фінансується як двостороння ініціатива польських та литовських міністерств транспорту та оборони.

Нагадаємо, після початку війни в Україні та приходу до влади в США Трампа Німеччина почала готуватися до війни та змінювати підхід до фінансування своєї армії. Нещодавно бундесвер отримав дозвіл на значне збільшення інвестицій.