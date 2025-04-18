Свитолина одержала уверенную победу и вышла в полуфинал турнира в Руане

Элина Свитолина / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 250 во французском Руане.

В четвертьфинале 30-летняя уроженка Одессы уверенно победила испанку Джессику Боусас Манейро (№73 WTA) – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Элина один раз подала навылет, не допускала двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Реклама

Свитолина впервые за 16 месяцев добралась до полуфинальной стадии на соревнованиях WTA. До этого последний раз ей это удалось в январе 2024 года на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде. Тогда украинка дошла до финала, где проиграла американке Кори Гауфф.

В полуфинале Элина встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе (№90 WTA). Матч состоится в субботу, 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Свитолина и еще три украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.