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Свитолина одержала уверенную победу и вышла в полуфинал турнира в Руане
Элина впервые за 16 месяцев добралась до полуфинальной стадии на соревнованиях WTA.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 250 во французском Руане.
В четвертьфинале 30-летняя уроженка Одессы уверенно победила испанку Джессику Боусас Манейро (№73 WTA) – 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Элина один раз подала навылет, не допускала двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
Свитолина впервые за 16 месяцев добралась до полуфинальной стадии на соревнованиях WTA. До этого последний раз ей это удалось в январе 2024 года на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде. Тогда украинка дошла до финала, где проиграла американке Кори Гауфф.
В полуфинале Элина встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Руссе (№90 WTA). Матч состоится в субботу, 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Свитолина и еще три украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.