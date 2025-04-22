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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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368
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РФ ночью атаковала Украину — утром продолжила удары

Оккупанты выпустили ударные дроны. В двух регионах есть повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия удара

Последствия удара / © Associated Press

В ночь на 22 апреля 2025 года Россия вновь устроила воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 54 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Одесчина и Киевщина», — добавили в ведомстве.

В то же время, с 8.00 началась новая волна российской атаки — группы ударных БпЛА заходят с юга.

Напомним, что в ночь на 22 апреля в Киевской области раздались взрывы: работали силы ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
368
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