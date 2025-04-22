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- Украина
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РФ ночью атаковала Украину — утром продолжила удары
Оккупанты выпустили ударные дроны. В двух регионах есть повреждения.
В ночь на 22 апреля 2025 года Россия вновь устроила воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 54 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
«16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Одесчина и Киевщина», — добавили в ведомстве.
В то же время, с 8.00 началась новая волна российской атаки — группы ударных БпЛА заходят с юга.
Напомним, что в ночь на 22 апреля в Киевской области раздались взрывы: работали силы ПВО.