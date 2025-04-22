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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Атака "Шахедов" на Харьков: количество пострадавших увеличилось

Предварительно, враг атаковал БпЛА типа "Шахед".

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

В результате атаки РФ на Харьков количество пострадавших увеличилось. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечалось, около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание в дорожное покрытие.

"Количество пострадавших из-за массированной атаки Харькова враждебными БПЛА увеличивается. К настоящей минуте, уже 7 человек пострадали", - отметил чиновник.

Напомним, днем 22 апреля в Харькове был зафиксирован прилет вражеского "Шахеда".

Дата публикации
Количество просмотров
217
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