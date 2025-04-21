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- Украина
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Харьков: в 12-этажке произошел пожар, спасены 15 человек
Эвакуировали 5 детей.
Вечером 20 апреля 2025 года в Харькове возник пожар в 12-этажном жилом доме.
Об этом пишет ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.
Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50м. кв.
Спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе 5 детей.
К тушению привлечены 25 спасателей и 6 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.