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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Пожар в автомобиле: когда огнетушитель не поможет и что делать

Даже самый лучший огнетушитель не гарантирует спасения. Что делать водителю, если авто начало гореть — рассказываем.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пожар в авто

Пожар в авто / © pixabay.com/vainodesositis

Несмотря на стереотипы, электрокары — не главная причина автомобильных пожаров. По данным экспертов, ежедневно фиксируют десятки случаев возгорания авто, и лишь незначительная часть из них касается электромобилей. Значительно большую пожарную опасность представляют гибриды и транспорт с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Об этом сообщает AutoSwiat.

Причины пожаров в авто

Чаще всего пожар в авто возникает вследствие:

  • утечки горючего,

  • короткого замыкания в электропроводке,

  • конструктивных недостатков,

  • перегрева технических узлов.

Особую опасность представляют подержанные автомобили с несертифицированным или неправильно установленным ГБО. Ненадлежащая герметизация систем, плохо проложенные трубки или отсутствие технического обслуживания могут спровоцировать роковые последствия.

Почему огнетушитель не всегда поможет?

По словам экспертов, самостоятельное тушение пламени — почти всегда неэффективно, особенно если используется дешевый автомобильный огнетушитель. В случае с электромобилями ситуация еще более сложная: батареи могут нагреваться до критических температур, вызывая термический разгон — цепную реакцию воспламенения, остановить которую обычными методами почти невозможно.

Горит авто — что делать

Если вы заметили запах дыма или первые признаки воспламенения в машине:

  • Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.

  • Выключите зажигание — это прекратит питание в электросистеме.

  • Быстро оставьте салон вместе со всеми пассажирами.

  • Не открывайте капот — приток кислорода только усилит огонь.

  • Тушите пожар только тогда, когда у вас есть с собой несколько огнетушителей и отчетливо виден источник возгорания.

  • В остальных случаях — отступите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей.

К слову, ранее сообщалось о скрытой кнопке в авто, которая может спасти жизнь, в том числе в случае пожара.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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