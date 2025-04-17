Пожар в автомобиле: когда огнетушитель не поможет и что делать

Пожар в авто / © pixabay.com/vainodesositis

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Несмотря на стереотипы, электрокары — не главная причина автомобильных пожаров. По данным экспертов, ежедневно фиксируют десятки случаев возгорания авто, и лишь незначительная часть из них касается электромобилей. Значительно большую пожарную опасность представляют гибриды и транспорт с газобаллонным оборудованием (ГБО).

Об этом сообщает AutoSwiat.

Причины пожаров в авто

Чаще всего пожар в авто возникает вследствие:

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утечки горючего,

короткого замыкания в электропроводке,

конструктивных недостатков,

перегрева технических узлов.

Особую опасность представляют подержанные автомобили с несертифицированным или неправильно установленным ГБО. Ненадлежащая герметизация систем, плохо проложенные трубки или отсутствие технического обслуживания могут спровоцировать роковые последствия.

Почему огнетушитель не всегда поможет?

По словам экспертов, самостоятельное тушение пламени — почти всегда неэффективно, особенно если используется дешевый автомобильный огнетушитель. В случае с электромобилями ситуация еще более сложная: батареи могут нагреваться до критических температур, вызывая термический разгон — цепную реакцию воспламенения, остановить которую обычными методами почти невозможно.

Горит авто — что делать

Если вы заметили запах дыма или первые признаки воспламенения в машине:

Немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.

Выключите зажигание — это прекратит питание в электросистеме.

Быстро оставьте салон вместе со всеми пассажирами.

Не открывайте капот — приток кислорода только усилит огонь.

Тушите пожар только тогда, когда у вас есть с собой несколько огнетушителей и отчетливо виден источник возгорания.

В остальных случаях — отступите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей.

К слову, ранее сообщалось о скрытой кнопке в авто, которая может спасти жизнь, в том числе в случае пожара.