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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Делегация Украины в Париже встретится с представителями США, Германии, Франции и Великобритании

Представители Украины приземлились в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Флаг Франции

Флаг Франции / © pixabay.com

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

По словам Ермака, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в том числе из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

"Работаем над важными вопросами безопасности Украины и всей Европы", — акцентировал Єрмак.

Дата публикации
Количество просмотров
296
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