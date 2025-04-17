Делегация Украины в Париже встретится с представителями США, Германии, Франции и Великобритании

Флаг Франции / © pixabay.com

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

По словам Ермака, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в том числе из Франции, Германии и Великобритании.

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Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

"Работаем над важными вопросами безопасности Украины и всей Европы", — акцентировал Єрмак.