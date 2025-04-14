Politico: Киев призвал европейских лидеров приехать 9 мая, чтобы противопоставить визит параду Путина

Путин на параде в Москве 9 мая 2024 года. / © Getty Images

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Украинское правительство пригласило ведущих чиновников Европейского Союза в Киев на 9 мая — в тот же день, когда в Москве запланирован ежегодный военный парад с участием Владимира Путина. Украина стремится таким образом противопоставить демонстрацию европейской солидарности пропагандистскому мероприятию Кремля.

Об этом пишет Politico.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал это приглашение на встрече с главами МИД стран ЕС в Люксембурге. Он призвал лидеров объединиться и публично поддержать Киев на фоне "крупнейшей агрессии на европейском континенте со времен Второй мировой войны".

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9 мая в России отмечается как День победы, который Кремль традиционно сопутствует параду военной силы на Красной площади. В этом году парад должен пройти на фоне активных попыток президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня между Украиной и Россией.

По словам Сибиги, кроме дипломатического жеста Киев также стремится принять лидеров коалиции стран, готовых обсуждать гарантии безопасности для Украины в рамках будущей договоренности о прекращении огня с Россией. США в эту коалицию не входят.

Где именно состоится встреча 9 мая, пока не разглашается. В то же время, по информации двух европейских дипломатов, ведутся переговоры по поводу визита в Киев ряда европейских лидеров, в частности Фридриха Мерца, вероятного следующего канцлера Германии.

Кремль, как сообщают российские СМИ, пригласил на парад в Москве представителей Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии. США и большинство стран Евросоюза в список гостей не попали.

Напомним, что во время аналогичного мероприятия в Москве в 2005 году присутствовали тогдашний президент США Джордж Буш-младший и президент Франции Жак Ширак. Однако в последние годы западные лидеры демонстративно игнорируют эти события.

Параллельно российская агрессия в Украине продолжается. В частности, удар баллистической ракетой по центру Сум, совершенный в Вербное воскресенье, унес жизни 34 человек и ранил более 170. Атака вызвала резкое осуждение со стороны международного сообщества, в частности, государственного секретаря США Марко Рубио.

Президент Дональд Трамп, активно продвигающий мирную инициативу, назвал обстрел "ужасным", но воздержался от прямой критики Москвы.

Ранее мы писали, что для российского диктатора Владимира Путина очень важно к параду победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас ведутся жестокие бои.