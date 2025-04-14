В Франции призвали задушить РФ санкциями после ужаса в Суммах

Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин продолжает целить по гражданскому населению, устроив массовое убийство в Сумах в Вербное воскресенье, поэтому ЕС и США должны наложить на РФ самые «жесткие санкции» и принудить к переговорам.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает «Укринформ».

«В эти выходные ужас в Украине достиг своего апогея вместе с массовым убийством в Вербное воскресенье. В городе Сумы невинное гражданское население дважды стало мишенью для ракет Путина. Это еще раз демонстрирует, если кому-то это еще нужно было доказывать, пренебрежение Путина к гражданскому населению и нормам права ведения войны», — сказал Барро.

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Он также напомнил, что Украина уже более месяца согласилась на режим прекращения огня, в то же время РФ абсолютно не собирается двигаться в этом направлении.

«Поэтому его (Путина — ред.) необходимо заставить к этому. Именно поэтому я призываю Европейский Союз ввести жесткие санкции против России, чтобы задушить ее экономику и помешать ей продолжать военные действия», — добавил Барро.

Напомним, 13 апреля российские войска нанесли мощный ракетный удар по центру Сум, города, расположенного в 50 километрах от границы с Россией.

Это нападение, которое произошло в Вербное воскресенье, унесло жизни, по меньшей мере, 34 человек, в том числе двоих детей, и оставил десятки раненых.

В МИД Польши заявили, что Путин насмехается над Трампом, нанося удары по Украине.