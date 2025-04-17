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Пожежа в автомобілі: коли вогнегасник не допоможе і що робити
Навіть найкращий вогнегасник не гарантує порятунку. Що робити водієві, якщо авто почало горіти — розповідаємо.
Попри стереотипи, електрокари не є головною причиною автомобільних пожеж. За даними експертів, щодня фіксують десятки випадків займання авто, і лише незначна частка з них стосується електромобілів. Значно більшу пожежну небезпеку становлять гібриди та транспорт із газобалонним обладнанням (ГБО).
Про це повідомляє AutoSwiat.
Причини пожеж в авто
Найчастіше пожежа в авто виникає внаслідок:
витоку пального,
короткого замикання в електропроводці,
конструктивних недоліків,
перегрівання технічних вузлів.
Особливу небезпеку становлять старі автомобілі з несертифікованим або неправильно встановленим ГБО. Неналежна герметизація систем, погано прокладені трубки чи відсутність технічного обслуговування можуть спровокувати фатальні наслідки.
Чому вогнегасник не завжди допоможе?
За словами експертів, самостійне гасіння полум’я — майже завжди неефективне, особливо якщо використовується дешевий автомобільний вогнегасник. У випадку з електромобілями ситуація ще складніша: батареї можуть нагріватися до критичних температур, викликаючи термічний розгін — ланцюгову реакцію займання, зупинити яку звичайними методами майже неможливо.
Горить авто — що робити
Якщо ви помітили запах диму чи перші ознаки займання в машині:
Негайно зупиніть авто у безпечному місці.
Вимкніть запалення — це припинить живлення до електросистем.
Швидко залиште салон разом з усіма пасажирами.
Не відкривайте капот — приплив кисню лише посилить вогонь.
Гасіть пожежу лише тоді, якщо маєте з собою кілька вогнегасників і чітко видно джерело займання.
У решті випадків — відступіть на безпечну відстань і викликайте рятувальників.
До слова, раніше повідомлялося про приховану кнопку в авто, яка може врятувати життя, зокрема у разі пожежі.