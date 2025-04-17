Пожежа в автомобілі: коли вогнегасник не допоможе і що робити

Пожежа в авто / © pixabay.com/vainodesositis

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Попри стереотипи, електрокари не є головною причиною автомобільних пожеж. За даними експертів, щодня фіксують десятки випадків займання авто, і лише незначна частка з них стосується електромобілів. Значно більшу пожежну небезпеку становлять гібриди та транспорт із газобалонним обладнанням (ГБО).

Про це повідомляє AutoSwiat.

Причини пожеж в авто

Найчастіше пожежа в авто виникає внаслідок:

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витоку пального,

короткого замикання в електропроводці,

конструктивних недоліків,

перегрівання технічних вузлів.

Особливу небезпеку становлять старі автомобілі з несертифікованим або неправильно встановленим ГБО. Неналежна герметизація систем, погано прокладені трубки чи відсутність технічного обслуговування можуть спровокувати фатальні наслідки.

Чому вогнегасник не завжди допоможе?

За словами експертів, самостійне гасіння полум’я — майже завжди неефективне, особливо якщо використовується дешевий автомобільний вогнегасник. У випадку з електромобілями ситуація ще складніша: батареї можуть нагріватися до критичних температур, викликаючи термічний розгін — ланцюгову реакцію займання, зупинити яку звичайними методами майже неможливо.

Горить авто — що робити

Якщо ви помітили запах диму чи перші ознаки займання в машині:

Негайно зупиніть авто у безпечному місці.

Вимкніть запалення — це припинить живлення до електросистем.

Швидко залиште салон разом з усіма пасажирами.

Не відкривайте капот — приплив кисню лише посилить вогонь.

Гасіть пожежу лише тоді, якщо маєте з собою кілька вогнегасників і чітко видно джерело займання.

У решті випадків — відступіть на безпечну відстань і викликайте рятувальників.

До слова, раніше повідомлялося про приховану кнопку в авто, яка може врятувати життя, зокрема у разі пожежі.