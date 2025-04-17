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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Пожежа в автомобілі: коли вогнегасник не допоможе і що робити

Навіть найкращий вогнегасник не гарантує порятунку. Що робити водієві, якщо авто почало горіти — розповідаємо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пожежа в авто

Пожежа в авто / © pixabay.com/vainodesositis

Попри стереотипи, електрокари не є головною причиною автомобільних пожеж. За даними експертів, щодня фіксують десятки випадків займання авто, і лише незначна частка з них стосується електромобілів. Значно більшу пожежну небезпеку становлять гібриди та транспорт із газобалонним обладнанням (ГБО).

Про це повідомляє AutoSwiat.

Причини пожеж в авто

Найчастіше пожежа в авто виникає внаслідок:

  • витоку пального,

  • короткого замикання в електропроводці,

  • конструктивних недоліків,

  • перегрівання технічних вузлів.

Особливу небезпеку становлять старі автомобілі з несертифікованим або неправильно встановленим ГБО. Неналежна герметизація систем, погано прокладені трубки чи відсутність технічного обслуговування можуть спровокувати фатальні наслідки.

Чому вогнегасник не завжди допоможе?

За словами експертів, самостійне гасіння полум’я — майже завжди неефективне, особливо якщо використовується дешевий автомобільний вогнегасник. У випадку з електромобілями ситуація ще складніша: батареї можуть нагріватися до критичних температур, викликаючи термічний розгін — ланцюгову реакцію займання, зупинити яку звичайними методами майже неможливо.

Горить авто — що робити

Якщо ви помітили запах диму чи перші ознаки займання в машині:

  • Негайно зупиніть авто у безпечному місці.

  • Вимкніть запалення — це припинить живлення до електросистем.

  • Швидко залиште салон разом з усіма пасажирами.

  • Не відкривайте капот — приплив кисню лише посилить вогонь.

  • Гасіть пожежу лише тоді, якщо маєте з собою кілька вогнегасників і чітко видно джерело займання.

  • У решті випадків — відступіть на безпечну відстань і викликайте рятувальників.

До слова, раніше повідомлялося про приховану кнопку в авто, яка може врятувати життя, зокрема у разі пожежі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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