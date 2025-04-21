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Враг обстрелял Черниговщину: куда "прилетело"
Предварительно, по оперативной информации, погибших и пострадавших нет.
В результате очередной вражеской атаки на Черниговщине пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
В городе Семеновка Новгород-Северского района было зафиксировано попадание, в результате чего возник масштабный пожар.
Как уточнили в ведомстве, тушение пожара было крайне сложным из-за угрозы повторного обстрела. Несмотря на риски, спасатели действовали крайне осторожно и смогли ликвидировать возгорание.
Напомним, по состоянию на утро 21 апреля ВСУ ликвидировали 941 770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 670 военных.