Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине: пожар по прилету в Семеновке

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В результате очередной вражеской атаки на Черниговщине пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В городе Семеновка Новгород-Северского района было зафиксировано попадание, в результате чего возник масштабный пожар.

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Как уточнили в ведомстве, тушение пожара было крайне сложным из-за угрозы повторного обстрела. Несмотря на риски, спасатели действовали крайне осторожно и смогли ликвидировать возгорание.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля ВСУ ликвидировали 941 770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 670 военных.