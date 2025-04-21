ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
274
Время на прочтение
1 мин

Враг обстрелял Черниговщину: куда "прилетело"

Предварительно, по оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине: пожар по прилету в Семеновке

Последствия вражеских обстрелов на Черниговщине: пожар по прилету в Семеновке

В результате очередной вражеской атаки на Черниговщине пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В городе Семеновка Новгород-Северского района было зафиксировано попадание, в результате чего возник масштабный пожар.

Как уточнили в ведомстве, тушение пожара было крайне сложным из-за угрозы повторного обстрела. Несмотря на риски, спасатели действовали крайне осторожно и смогли ликвидировать возгорание.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля ВСУ ликвидировали 941 770 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 670 военных.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie