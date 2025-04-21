Россия не согласится на ракетный мораторий: эксперт объяснил причину

Пока в Украине нет серийного производства дальнобойных ракет, Россия пользуется преимуществом / © ТСН

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Россия вряд ли согласится на полноценный мораторий на использование дронов и ракет в войне против Украины, ведь подобная договоренность несет ассиметричные потери именно для Москвы.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«С нашей стороны действительно важно было бы установить такой мораторий, чтобы не летали дальнобойные дроны, не летали ракеты. Но для России это неприемлемо», — отметил эксперт.

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По словам Ступака, россияне сознательно пользуются тем, что у Украины пока нет ракетного преимущества. Поэтому даже если Кремль согласится на определенные ограничения, они будут удобны только для него.

«Они могут предложить: давайте запретим удары беспилотниками, потому что у них есть их. А вот ракеты — оставляем, потому что у вас их почти нет, а у нас есть.

По его словам, Украине пока не хватает массового производства дальнобойного вооружения. Например, ракеты типа «Нептун» существуют, но их «количество очень ограничено, это поштучный товар, они еще не имеют серийности».

«Когда у нас будут ракеты, которые будут ежедневно вылетать десятками, тогда, возможно, Россия и примет условия о взаимном отказе от ударов», — подытожил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении на 30 дней прекращения огня с прекращением атак на гражданские объекты, отметив, что с этим необходимо разобраться.