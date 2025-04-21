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- Украина
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Связанные, без еды и воды: в СИЗО Полтавы пытали заключенных
Двое работников Полтавского СИЗО подозреваются в пытках заключенных
В Полтавском учреждении исполнения наказаний (СИЗО) разоблачена настоящая застенка. Сотрудники ДБР при содействии руководства ГКВС зафиксировали факты систематического издевательства над заключенными.
Об этом сообщили в ДБР.
По информации следствия, отдельная комната в медицинской части изолятора использовалась как место пыток. Там заключенных привязывали к металлической кровати, не давали воды, пищи и не разрешали воспользоваться туалетом в течение нескольких суток.
Одного из потерпевших таким образом пытали более десяти раз за последние три года.
После очередного зафиксированного случая двум работникам — дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны — сообщено о подозрении по статье о пытках. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ранее мы рассказывали о шокировочных детали пыток заключённых в колониях Украины.