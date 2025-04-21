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Зв’язані, без їжі та води: у СІЗО Полтави катували в’язнів
Двох працівників Полтавського СІЗО підозрюють у катуванні ув’язнених
У Полтавській установі виконання покарань (СІЗО) викрито справжню катівню. Співробітники ДБР, за сприяння керівництва ДКВС, зафіксували факти систематичного знущання над ув’язненими.
Про це повідомили у ДБР.
За інформацією слідства, окрема кімната в медичній частині ізолятора використовувалася як місце тортур. Там в’язнів прив’язували до металевого ліжка, не давали води, їжі й не дозволяли скористатися туалетом протягом кількох діб.
Одного з потерпілих таким чином катували понад десять разів за останні три роки.
Після чергового зафіксованого випадку, двом працівникам — черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони — повідомлено про підозру за статтею про катування. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про шокувальні деталі катувань вʼязнів в колоніях України.