ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
1 хв

Зв’язані, без їжі та води: у СІЗО Полтави катували в’язнів

Двох працівників Полтавського СІЗО підозрюють у катуванні ув’язнених

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
В’язнів катавули у колонії

В’язнів катавули у колонії / © Pexels

У Полтавській установі виконання покарань (СІЗО) викрито справжню катівню. Співробітники ДБР, за сприяння керівництва ДКВС, зафіксували факти систематичного знущання над ув’язненими.

Про це повідомили у ДБР.

За інформацією слідства, окрема кімната в медичній частині ізолятора використовувалася як місце тортур. Там в’язнів прив’язували до металевого ліжка, не давали води, їжі й не дозволяли скористатися туалетом протягом кількох діб.

Одного з потерпілих таким чином катували понад десять разів за останні три роки.

Після чергового зафіксованого випадку, двом працівникам — черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони — повідомлено про підозру за статтею про катування. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шокувальні деталі катувань вʼязнів в колоніях України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie