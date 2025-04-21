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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Кремлі повідомили, чи приїде Трамп до Москви 9 травня

Трамп не збирається їхати до Москви на 9 травня, заявили у Кремлі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін / © Associated Press

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп не приїде до Москви 9 травня на святкування «Дня побєди».

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Про це не йшлося», — пояснив представник диктатора

Раніше Пєсков повідомляв, що на параді у Москві 9 травня очікують понад 20 глав держав та урядів.

Раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп приїде до Москви 9 травня.

Згодом глава Білого дому спростував цю інформацію і заявив, що поки не збирається до Росії.

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