У Кремлі повідомили, чи приїде Трамп до Москви 9 травня

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін / © Associated Press

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Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп не приїде до Москви 9 травня на святкування «Дня побєди».

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Про це не йшлося», — пояснив представник диктатора

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Раніше Пєсков повідомляв, що на параді у Москві 9 травня очікують понад 20 глав держав та урядів.

Раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп приїде до Москви 9 травня.

Згодом глава Білого дому спростував цю інформацію і заявив, що поки не збирається до Росії.