Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на празднование «Дня победы».

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

«Об этом речь не шла», — пояснил представитель диктатора

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Ранее Песков сообщал, что на параде в Москве 9 мая ожидается более 20 глав государств и правительств.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву 9 мая.

Впоследствии глава Белого дома опроверг эту информацию и заявил, что пока не собирается в Россию.