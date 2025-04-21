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В Кремле сообщили, приедет ли Трамп в Москву 9 мая
Трамп не намерен ехать в Москву на 9 мая, заявили в Кремле.
Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на празднование «Дня победы».
Об этом передают российские пропагандистские СМИ.
«Об этом речь не шла», — пояснил представитель диктатора
Ранее Песков сообщал, что на параде в Москве 9 мая ожидается более 20 глав государств и правительств.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп приедет в Москву 9 мая.
Впоследствии глава Белого дома опроверг эту информацию и заявил, что пока не собирается в Россию.