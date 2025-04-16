Робер Фиццо. / © Associated Press

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Словакия 2022-го обязалась в рамках решения Совета ЕС отклонять приглашения на любые политические меры на территории России и должна его соблюдать.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер, сообщает " ЕП ".

Заметим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо за то, что "никто не может указывать ему", ехать в Москву или нет. На это политика ответила, что в 2022 году государства ЕС договорились отклонять все приглашения из России на мероприятия, подобные параду 9 мая, и Словакия согласилась это делать.

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"Россия использует честь окончания Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины… С нашей стороны важно не придавать этому легитимности, участвуя в таких мероприятиях, как этот парад. И, собственно, у нас также есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году" Еврокомиссии.

Напомним, Роберт Фицо заявил, что уедет в Москву на 9 мая. Он резко ответил Калласу, что является «легитимным премьер-министром Словакии — суверенной страны». Фицо отрезал, что никто не может указывать ему, куда он имеет или не имеет права путешествовать.