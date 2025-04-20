Как Путин хочет использовать парад в Москве на 9 мая: мнение эксперта

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В РФ 9 мая празднуют День победы во Второй мировой войне, которую россияне называют Великой отечественной. Его будут отмечать как обычно — военным парадом. Для Владимира Путина это способ показать выход из изоляции.

Такое мнение высказал Александр Леонов, исполнительный директор центра прикладных политических исследований «Пента» в эфире «КИЕВ24».

«Для Путина это мероприятие — попытка подтвердить свою правоту в конфликте с Западом и продемонстрировать, что период изоляции для него завершился. Ранее Путин стремился подписать мирное соглашение с Украиной до 9 мая на условиях Кремля. Однако этого не произошло, и теперь главный упор смещается на показательное присутствие международных гостей на параде», — сказал он.

Реклама

Напомним:

Правительство Путина пригласило лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также стран ЕС — Словакии и Сербии — посетить 9 мая парад в Москве.

Европейский Cоюз дал указание странам-кандидатам не участвовать в торжествах в Москве, посвященных празднованию 9 мая.

Украина просит чиновников ЕС приехать 9 мая в Киев. Визит европейских лидеров должен стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного парада победы Путина в Москве. В этот же день президент Владимир Зеленский хочет принять лидеров так называемой «коалиции решительных».