Як Путін хоче використати парад у Москві на 9 травня: думка експерта

Володимир Путін / © Associated Press

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У РФ 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди — військовим парадом. Для Володимира Путіна — це спосіб показати вихід з ізоляції.

Таку думку висловив Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень «Пента» в етері «КИЇВ24».

«Для Путіна цей захід — спроба підтвердити свою правоту у конфлікті з Заходом і продемонструвати, що період ізоляції для нього завершився. Раніше Путін прагнув підписати мирну угоду з Україною до 9 травня — на умовах Кремля. Проте цього не відбулося, і тепер головний акцент зміщується на показову присутність міжнародних гостей на параді», — сказав він.

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Нагадаємо:

Уряд Путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країн ЄС — Словаччини та Сербії — відвідати 9 травня парад в Москві.

Європейський Cоюз дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня.

Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового параду перемоги Путіна в Москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої «коаліції рішучих».