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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

День ангела 20 квітня: кого та як вітати з іменинами

20 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 20 квітня, день ангела

Який сьогодні, 20 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 20 квітня

20 квітня 2025 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Миколу, Олександра, Федора.

Гаврило — давньоарамейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві енергійний, але замкнутий у собі. В дорослому віці стає самостійний, не піддається чужому впливу.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “пильний”. В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає імпульсивним, часто зухвалим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний. В дорослому віці стає непохитним, має свою думку.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає ціленаправленим, працьовитим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві емоційний, енергійний. В дорослому віці стає амбітним, щирим.

День ангела 20 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 20 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 20 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, даруючи мудрість, спокій і захист у будь-яку хвилину. Бажаю благополуччя, удачі та тепла в серці. Нехай цей день принесе багато радісних моментів!

***

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай ангел-хранитель завжди веде тебе правильним шляхом, охороняє від негараздів та допомагає долати всі труднощі. Бажаю здоров'я, любові та безмежного щастя!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі відчуття захищеності та благословення. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, даруючи тепло, натхнення та віру в краще майбутнє!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів, дарував спокій і радість, а в твоєму житті завжди було місце для добра і гармонії. Нехай цей день буде наповнений світлом та благодаттю!

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Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде твоїм вірним другом і помічником. Бажаю тобі щастя, удачі в кожному починанні та багато світлих моментів у житті. Будь благословенний!

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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