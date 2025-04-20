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День ангела 20 апреля: кого и как поздравлять с именинами
20 апреля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 20 апреля
20 апреля 2025 поздравьте с именинами Гаврила, Григория, Николая, Александра, Федора.
Гаврила — древнеарамейское происхождение, означает “Бог — моя сила”. В детстве энергичен, но замкнут в себе. Во взрослом возрасте становится самостоятельным, не поддающимся чужому воздействию.
Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бдительный”. В детстве активный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится импульсивным, часто дерзким.
Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве очень спокоен. Во взрослом возрасте становится непоколебимым, имеет свое мнение.
Александр — древнегреческое происхождение, означает “защитник”. В детстве предан, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, трудолюбивым.
Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве эмоциональный, энергичный.
День ангела 20 апреля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, даря мудрость, покой и защиту в любую минуту. Желаю благополучия, удачи и тепла в сердце. Пусть этот день доставит много радостных моментов!
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Поздравляю тебя с отличным праздником — Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по правильному пути, предохраняет от проблем и помогает преодолевать все трудности. Желаю здоровья, любви и безграничного счастья!
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе чувство защищенности и благословения. Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, даря тепло, вдохновение и веру в лучшее будущее!
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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель оберегал тебя от всех бед, даровал покой и радость, а в твоей жизни всегда было место для добра и гармонии. Пусть этот день будет наполнен светом и благодатью!
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Поздравляю тебя с отличным праздником — Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет твоим верным другом и помощником. Желаю тебе счастья, удачи в каждом начинании, и много светлых моментов в жизни. Будь благословен!