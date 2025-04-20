Конгресмен США висміяв Великоднє перемир’я Путіна

Джо Вілсон / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін оголосив Великоднє перемир’я, продовжуючи вторгнення до України.

Про це написав конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

«Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні й оголошуючи фейкове Великоднє перемир’я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні», — йдеться у дописі американського законодавця.

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За словами Вілсона, історія запам’ятає Путіна як «слабку та жалюгідну» особу.

Нагадаємо, Путін оголосив припинення вогню у війні в Україні під час Великодня.

«РФ припиняє на час перемир’я всі бойові дії, чекає дій Києва у відповідь», — заявив російський президент.

«Російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня», — йдеться у повідомленні Кремля.

Відреагував на заяву російського президента і очільник МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, Україна погодилася з пропозицією США про повне припинення вогню на 30 днів. Але відмовилася Росія, «і ця російська відмова Сполученим Штатам триває вже 39 днів».

Президент Володимир Зеленський уранці, 20 квітня, розповів, чи виконується на фронті оголошене Путіним перемир’я.