Конгрессмен США высмеял Пасхальное перемирие Путина

Джо Уилсон / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин объявил Пасхальное перемирие, продолжая вторжение в Украину.

Об этом написал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

«Военный преступник Путин напоминает нам о своей полной и абсолютной распущенности и пренебрежении человеческой жизнью, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фейковое Пасхальное перемирие, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить уже сегодня», — говорится в сообщении.

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По словам Уилсона, история запомнит Путина как «слабую и жалкую» личность.

Напомним, Путин объявил прекращение огня в войне в Украине во время Пасхи.

«РФ прекращает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева», — заявил российский президент.

«Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля», — говорится в сообщении Кремля.

Отреагировал на заявление российского президента и глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина согласилась с предложением США о полном прекращении огня на 30 дней. Но отказалась Россия, «и этот российский отказ Соединенным Штатам длится уже 39 дней».

Президент Владимир Зеленский утром, 20 апреля, рассказал, выполняется ли на фронте объявленное Путиным перемирие.