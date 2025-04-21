Сырский во время визита в Сумскую область / © Александр Сырский

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В Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский во время визита в Сумскую область.

По его словам, оккупанты пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины. В свою очередь Силы обороны в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении.

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«Свою работу я спланировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с положением дел в бригадах, ведущих там оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы. Незадолго до Пасхи, в ходе работы, встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТЗ и боеприпасов», — рассказал Сырский.

Также главком ВСУ обсудил с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

«Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника», — подытожил он.

Ранее в ГПСУ рассказали, как Россия пытается создать «серую зону» в Сумской области.