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В Колумбии статуя Девы Марии «плакала» во время пасхальных празднований, за несколько дней до смерти Папы Римского Франциска. Понтифик ушел из жизни в возрасте 88 лет 21 апреля.

Об этом пишет Daily Star.

Статуя «в слезах» была снята в городке Агуас Кларас в департаменте Норте-де-Сантандер в Страстную пятницу.

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Во время традиционной «Проповеди семи слов» прихожане прихода св. Иоанна Иудея стали свидетелями того, что многие назвали чудом. «Проповедь семи слов» — семь высказываний Иисуса Христа в Новом Завете, которые он, как сообщается, сказал во время своего распятия в Великую пятницу.

На ставших вирусными в Сети кадрах видна статуя Девы Марии, по щекам которой текут «слезы».

Статуя Девы Марии «плачет» / © скриншот с видео

Ошеломленные зрители высказывали предположение о значении этого: «Это знак того, что Бог не любит человеческого зла, и поэтому наша мать плачет молча», «Это чудо, как красиво», «Она действительно плачет», «Богородица Скорбная чувствует боль, поэтому она плачет».

Теперь верующие считают, что это было предвестием смерти Папы Франциска.

Новость подтвердил Ватикан в социальных сетях, заявив: «Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля в 2025 году, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском Доме Санта-Марта».

Пресс-секретарь сказал: «Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью сообщаю о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога».

Епархия соседнего города Окана пока не сделала официального заявления по поводу предполагаемого «чуда» Девы Марии.

Напомним, чем запомнился Папа Римский Франциск. Его понтификат — эпоха глубоких трансформаций и смелых шагов.