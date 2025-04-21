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У Колумбії статуя Діви Марії «плакала» під час великодніх святкувань, за декілька днів до смерті Папи Римського Франциска. Понтифік пішов із життя у віці 88 років 21 квітня.

Про це пише Daily Star.

Статуя «у сльозах» була зазнімкована в містечку Агуас Кларас в департаменті Норте-де-Сантандер у Страсну п’ятницю.

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Під час традиційної «Проповіді семи слів» прихожани парафії св. Івана Юдея стали свідками того, що багато хто назвав дивом. «Проповідь семи слів» — сім висловлювань Ісуса Христа в Новому Завіті, які він, як повідомляється, сказав під час свого розп’яття у Велику п’ятницю.

На кадрах, що стали вірусними у Мережі, видно статую Діви Марії, щоками якої течуть «сльози».

Статуя Діви Марії "плаче" / © скриншот з відео

Приголомшені глядачі висловлювали припущення щодо значення цього: «Це знак того, що Бог не любить людського зла, і тому наша мати плаче мовчки», «Це диво, як гарно», «Вона справді плаче», «Богородиця Скорботна відчуває біль, тому вона плаче».

Тепер віряни вважають, що це було передвістя смерті Папи Франциска.

Новину підтвердив Ватикан у соціальних мережах, заявивши: «Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському Домі Санта-Марта».

Прессекретар сказав: «Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом повідомляю про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він навчав нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов’ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога».

Єпархія сусіднього міста Окана поки що не зробила офіційної заяви щодо передбачуваного «дива» Діви Марії.

Нагадаємо, чим запам’ятався Папа Римський Франциск. Його понтифікат — епоха глибоких трансформацій і сміливих кроків.