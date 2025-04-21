Як Папа Римський Франциск ставився до України: доктор богослов’я пояснив

Папа Римський / © Associated Press

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Папа Римський Франциск робив іноді неоднозначні заяви про Україну, проте завжди молився за мир у нашій країні та закликав до цього вірних.

Про це в етері ТСН розповів Юстин Бойко, студит, доктор богослов’я та патристичних наук.

«Щодо України, ми знаємо, що він висловлював різні позиції, які ставали предметом насмішок чи були незрозумілими. І залишаються таким і до сьогодні. Можливо, час багато чого прояснить. Але б хотів звернути увагу на те, що він постійно, від початку війни нагадував вірним про багатостраждальну Україну і закликав до молитви», — сказав він.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Останнім часом він хворів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ ДЕНЬ 21 квітня - ПОНЕДІЛОК