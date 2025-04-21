Папа Франциск помер: що він говорив про Україну

Папа Римський / © Associated Press

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У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер Папа Римський Франциск. Понтифіка не стало о 7:35 ранку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про хворобу Папи

Від середини лютого очільник католицької церкви сильно хворів на пневмонію і провів у лікарні близько місяця, де пережив кілька нападів бронхоспазму та потребував апарата штучного дихання. Вже тоді з’являлась інформація, що він може піти у відставку за станом здоров’я.

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Втім, Франциск таки долав недугу, приймав у себе британського короля Чарльза з дружиною. Напередодні в нього також був віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фактично той став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався.

Встиг Папа привітати вірян із Воскресінням Господнім і востаннє виголосити промову з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані. Щоправда, на публіку він виїхав у колісному кріслі, встиг сказати кілька фраз, а основну частину промови зачитував представник духівництва. Згадали в зверненні і про війну в Україні. А опісля понтифіка провезли площею. Кортеж кілька разів зупинявся, коли до Папи підносили немовлят для благословення.

Заяви Папи про Україну

Два роки тому кореспондентці ТСН Наталії Нагорній вдалось поспілкуватись із Папою Римським. Це був лютий 2023 року. На той час вже відбулася хресна хода на Страсну п’ятницю 2022 року. Після того, як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації, Ватикан дав нести хреста двом біженкам разом— українці і росіянці.

А ще були численні скандальні заяви Папи, наприклад, у вересні 2023 року він засуджував постачання зброї до України, а в грудні того ж року назвав українців і росіян двоюрідними братами, кузенами, якщо дослівно. Геть не цього українські католики очікували від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року з труби Апостольського палацу повалив білий дим.

Що відомо про Папу Франциска

Хорхе Маріо Бергольо — ім’я, що тоді проголосили з балкона після канонічної формули «Хабемус папам», або — «маємо папу». Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім’я. Архієпископ із Буенос-Айреса, єзуїт Бергольо бере собі ім’я одного з найвідоміших католицьких святих — Франциска. Перший в історії Папа з Південної Америки. Перший в історії Папа не європейського походження. Перший в історії Папа ієзуїт — і Франциском стає першим.

Протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє: у церкви забагато розкоші. Скорочує собі апартаменти і охорону. Кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння «паблік рілейшенз» задовго до появи цього терміну — він чудово знає, як завойовувати любов мільйонів. Та на відміну від свого попередника, Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск, навіть опинившись у критичному стані в лікарні, від божого престолу не відмовляється.

Що далі?

Згодом дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з’їдуться на вибори нового папи. Як заведено ще від XVI століття кардиналів закривають у Сикстинській капелі — тій самій перлині Апостольського палацу, розписаній Мікеланджело. І кілька разів на день вони мовчки кидають бюлетені в урну, а потім — підраховують. Прочанам, які тисячами збираються на площі під Собором Святого Петра, про результати виборів сигналізують димом.

Чорним — у разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів. І білим — якщо світ отримав нового Папу.

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