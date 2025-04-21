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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
347
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1 хв

ЗСУ взяли у полон дев'ять окупантів на Курщині: деталі

Серед них — стрілки, штурмовики та командир.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Боєць ЗСУ та полонені окупанти

Боєць ЗСУ та полонені окупанти

Українські бійці взяли у полон чергову партію російських військових. Дев’ять окупантів здалися на Курщині.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі обрали полон та здались українським воїнам — чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині", — йдеться у повідомленні.

Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

Нагадаємо, після потрапляння в полон до ЗСУ військові з Китаю публічно розповіли журналістам про обставини їхньої участі у війні проти України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
347
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