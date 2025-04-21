ЗСУ взяли у полон дев'ять окупантів на Курщині: деталі

Боєць ЗСУ та полонені окупанти

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Українські бійці взяли у полон чергову партію російських військових. Дев’ять окупантів здалися на Курщині.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі обрали полон та здались українським воїнам — чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині", — йдеться у повідомленні.

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Дата публікації 14:46, 21.04.25 Кількість переглядів 8 ЗСУ взяли в полон 9 окупантів на Курщині

Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

Нагадаємо, після потрапляння в полон до ЗСУ військові з Китаю публічно розповіли журналістам про обставини їхньої участі у війні проти України.