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- Війна
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Юсов сказав, кого пріоритетно намагається повернути з полону РФ
У ГУР анонсували подальші обміни.
Росія насамперед намагається повернути з полону найманців ПВК "Вагнер". Також пріоритетом для РФ є представники окремих регіонів та служб.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Списки різні. Можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють. Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", — зазначив він.
Україна ж передовсім прагне повертати важкохворих та важкопоранених.
Раніше у ГУР повідомили нові деталі Великоднього обміну. Зокрема, терміни постійно посувалися.