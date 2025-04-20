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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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458
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Юсов сказав, кого пріоритетно намагається повернути з полону РФ

У ГУР анонсували подальші обміни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Речник ГУР МО АНдрій Юсов

Речник ГУР МО АНдрій Юсов

Росія насамперед намагається повернути з полону найманців ПВК "Вагнер". Також пріоритетом для РФ є представники окремих регіонів та служб.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Кого вони хочуть бачити в першу чергу? Списки різні. Можемо згадувати, коли активно діяло угруповування "Вагнер", по поверненню їхньому справді наполегливо працюють. Також окремі представники окремих регіонів, окремих служб дуже вболівають за своїх", — зазначив він.

Україна ж передовсім прагне повертати важкохворих та важкопоранених.

Раніше у ГУР повідомили нові деталі Великоднього обміну. Зокрема, терміни постійно посувалися.

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