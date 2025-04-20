Як РФ використовує "перемир’я" для посилення позицій на фронті: в DeepState відповіли

Російські військові. Фото ілюстративне / © Associated Press

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Російські окупанти використовують так зване «Великоднє перемир’я» для посилення своїх позицій на фронті і евакуації тіл загиблих росіян.

Про це пише OSINT-канал DeepState.

«Росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх „200“, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції», — зазначили у каналі.

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Окупанти, що забирають тіла своїх загиблих / © t.me/DeepStateUA

Натомість командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман» розповів, що на його ділянці фронті «тиші» взагалі немає. З нашого боку, на жаль, є загиблі і поранені.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін оголосив про так зване «Великоднє припинення вогню» на всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що атаки досі продовжуються з боку Росії.