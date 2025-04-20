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- Війна
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Як РФ використовує "перемир’я" для посилення позицій на фронті: в DeepState відповіли
Росіяни користуються моментом: проводять розмінування, підвозять харчі з водою та облаштовують позиції.
Російські окупанти використовують так зване «Великоднє перемир’я» для посилення своїх позицій на фронті і евакуації тіл загиблих росіян.
Про це пише OSINT-канал DeepState.
«Росіяни використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх „200“, провести розмінування, підвезти харчі з водою та облаштовують позиції», — зазначили у каналі.
Натомість командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман» розповів, що на його ділянці фронті «тиші» взагалі немає. З нашого боку, на жаль, є загиблі і поранені.
Нагадаємо, що російський диктатор Путін оголосив про так зване «Великоднє припинення вогню» на всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що атаки досі продовжуються з боку Росії.