ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
458
Время на прочтение
1 мин

Юсов сказал, кого приоритетно пытается вернуть из плена РФ

В ГУР анонсировали дальнейшие обмены.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Спикер ГУР МО Андрей Юсов

Спикер ГУР МО Андрей Юсов

Россия прежде всего пытается вернуть из плена наемников ППК "Вагнер". Также приоритетом для России являются представители отдельных регионов и служб.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Кого они хотят видеть в первую очередь? Списки разные. Можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют своими", — отметил он.

Украина же прежде всего стремится возвращать тяжелобольных и тяжелораненых.

Ранее в ГУР сообщили новые детали Пасхального обмена. В частности, сроки постоянно продвигались.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
458
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie