Юсов сказал, кого приоритетно пытается вернуть из плена РФ

Спикер ГУР МО Андрей Юсов

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Россия прежде всего пытается вернуть из плена наемников ППК "Вагнер". Также приоритетом для России являются представители отдельных регионов и служб.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Кого они хотят видеть в первую очередь? Списки разные. Можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют своими", — отметил он.

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Украина же прежде всего стремится возвращать тяжелобольных и тяжелораненых.

Ранее в ГУР сообщили новые детали Пасхального обмена. В частности, сроки постоянно продвигались.