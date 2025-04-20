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Юсов сказал, кого приоритетно пытается вернуть из плена РФ
В ГУР анонсировали дальнейшие обмены.
Россия прежде всего пытается вернуть из плена наемников ППК "Вагнер". Также приоритетом для России являются представители отдельных регионов и служб.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Кого они хотят видеть в первую очередь? Списки разные. Можем вспоминать, когда активно действовала группировка "Вагнер", по возвращению их действительно упорно работают. Также отдельные представители отдельных регионов, отдельных служб очень болеют своими", — отметил он.
Украина же прежде всего стремится возвращать тяжелобольных и тяжелораненых.
Ранее в ГУР сообщили новые детали Пасхального обмена. В частности, сроки постоянно продвигались.