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ВСУ взяли в плен девять оккупантов на Курщине: детали
Среди них — стрелки, штурмовики и командир.
Украинские бойцы взяли в плен очередную партию российских военных. Девять оккупантов сдались на Курщине.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам — очередное пополнение обменного фонда Десантно-штурмовых войск на Курщине", — говорится в сообщении.
Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.
Напомним, после попадания в плен к ВСУ военные из Китая публично рассказали журналистам об обстоятельствах их участия в войне против Украины.