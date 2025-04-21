ВСУ взяли в плен девять оккупантов на Курщине: детали

Боец ВСУ и пленные оккупанты

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Украинские бойцы взяли в плен очередную партию российских военных. Девять оккупантов сдались на Курщине.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам — очередное пополнение обменного фонда Десантно-штурмовых войск на Курщине", — говорится в сообщении.

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Дата публикации 14:46, 21.04.25 Количество просмотров 8 ВСУ взяли в плен 9 оккупантов на Курщине

Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

Напомним, после попадания в плен к ВСУ военные из Китая публично рассказали журналистам об обстоятельствах их участия в войне против Украины.