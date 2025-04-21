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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
347
Время на прочтение
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ВСУ взяли в плен девять оккупантов на Курщине: детали

Среди них — стрелки, штурмовики и командир.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Боец ВСУ и пленные оккупанты

Боец ВСУ и пленные оккупанты

Украинские бойцы взяли в плен очередную партию российских военных. Девять оккупантов сдались на Курщине.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели выбрали плен и сдались украинским воинам — очередное пополнение обменного фонда Десантно-штурмовых войск на Курщине", — говорится в сообщении.

Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

Напомним, после попадания в плен к ВСУ военные из Китая публично рассказали журналистам об обстоятельствах их участия в войне против Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
347
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