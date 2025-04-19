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Пленные россияне рассказали о приказе выйти на админграницу Днепропетровщины
С этой целью противник провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы Угледар две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.
Двое пленных оккупантов дали свидетельство о строгом приказе российским войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями.
Об этом сообщил представитель тактической группы «Угледар» подполковник Алексей Бельский, передает АрмияInform.
Для Москвы «освобождение ДНР» должно было стать исторической параллелью с 1945 годом, символом победы над «современными фашистами — украинцами».
С этой целью противник провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы Угледар две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.
После сокрушительного разгрома этих колонн враг прибег к применению мотоциклов, баги и квадроциклов.
С помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут «скважины» в украинской обороне, пытаются проскочить в населенные пункты с целью накопления, а также атакуют.
Впрочем, украинская аэроразведка работает отлично, большинство военнослужащих РФ уничтожаются еще на подъезде к украинским позициям.
Так, в течение 1-18 апреля подразделения у тактической группы «Угледар» отразили 448 атак и наши воины нанесли оккупантам существенные потери:
2812 окупантов — ранены и уничтожены
19 танков
52 бронированные машины уничтожены
218 единиц авто, мототранспорта, квадроциклов и баги
32 антенны связи и РЭБ.
Напомним, ВСУ продвинулись в Белгородской области.