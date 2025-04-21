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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ватикан обнародовал прощальное видео с Папой Римским

Кадры, как понтифик идет по пустой площади Святого Петра во время пандемии ковида, использовали для прощания с ним.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

На Facebook-странице Папы Франциска, который скончался сегодня, опубликовали прощальное видео с понтификом.

«До свидания, Франциск», — говорится в подписи к видео.

Кадры были сняты во время пандемии коронавируса в марте 2020 года. Тогда Папа произнес молитву за прекращение пандемии COVID-19 на пустой площади Святого Петра в Ватикане, ведь из-за карантинных ограничений верующие оставались дома.

Символично, что кадры, как понтифик идет по пустой площади Святого Петра, использовали для прощания с ним.

Ранее в СМИ узнали, какая причина смерти Папы Римского.

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