Папа Римский Франциск

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На Facebook-странице Папы Франциска, который скончался сегодня, опубликовали прощальное видео с понтификом.

«До свидания, Франциск», — говорится в подписи к видео.

Кадры были сняты во время пандемии коронавируса в марте 2020 года. Тогда Папа произнес молитву за прекращение пандемии COVID-19 на пустой площади Святого Петра в Ватикане, ведь из-за карантинных ограничений верующие оставались дома.

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Символично, что кадры, как понтифик идет по пустой площади Святого Петра, использовали для прощания с ним.

Дата публикации 17:45, 21.04.25 Количество просмотров 33 Ватикан обнародовал прощальное видео с Папой Римским

Ранее в СМИ узнали, какая причина смерти Папы Римского.