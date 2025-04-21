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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ватикан оприлюднив прощальне відео з Папою Римським

Кадри, як понтифік йде порожньою площею Святого Петра під час пандемії ковіду, використали для прощання з ним.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск

На Facebook-сторонці Папи Франциска, який помер сьогодні, опублікували прощальне відео з понтифіком.

«До побачення, Франциску», — йдеться в підписі до відео.

Кадри було знято під час пандемії коронавірусу у березні 2020 року. Тоді Папа виголосив молитву за припинення пандемії COVID-19 на порожній площі Святого Петра у Ватикані, адже через карантинні обмеження віряни залишалися вдома.

Символічно, що кадри, як понтифік йде порожньою площею Святого Петра, використали для прощання з ним.

Раніше у ЗМІ дізналися, яка причина смерті Папи Римського.

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