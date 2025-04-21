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Ватикан оприлюднив прощальне відео з Папою Римським
Кадри, як понтифік йде порожньою площею Святого Петра під час пандемії ковіду, використали для прощання з ним.
На Facebook-сторонці Папи Франциска, який помер сьогодні, опублікували прощальне відео з понтифіком.
«До побачення, Франциску», — йдеться в підписі до відео.
Кадри було знято під час пандемії коронавірусу у березні 2020 року. Тоді Папа виголосив молитву за припинення пандемії COVID-19 на порожній площі Святого Петра у Ватикані, адже через карантинні обмеження віряни залишалися вдома.
Символічно, що кадри, як понтифік йде порожньою площею Святого Петра, використали для прощання з ним.
Раніше у ЗМІ дізналися, яка причина смерті Папи Римського.