Яка причина смерті Папи Римського: інформація від ЗМІ

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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Причиною смерті Папи Римського Франциска 21 квітня могли стати інсульт або крововилив у мозок.

Про це повідомляють видання La Repubblica і Corriere della Sera.

За інформацією Corriere della Sera, що причиною смерті Франциска став інсульт.

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Водночас La Repubblica із посиланням на медиків, які лікували Папу Римського, інформує про відсутність будь-якого зв’язку смерті понтифіка, принаймні очевидного, з його респіраторними проблемами, через що Франциск потрапив до лікарні.

«Причиною смерті Папи Франциска, як вважають, став інсульт. У найближчі кілька годин Святий Престол опублікує офіційну заяву із зазначенням причини смерті», –вказано у публікації.

Зауважимо, що від представників Ватикану ще не було офіційного повідомлення про те, що стало причиною смерті 88-річного Папи.

Нагадаємо, похорон Папи Римського відбудеться протягом дев’яти днів після його смерті. Поховають Францискау базиліці Санта-Марія Маджоре — за межами Ватикану.