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На Одещині викрили псевдопрацівників ТЦК, які викрадали людей
Псевдовійськові діяли під прикриттям громадської організації
На Одещині трьом мешканцям повідомлено про підозру за самовільне присвоєння владних повноважень і незаконне позбавлення волі людини з застосуванням фізичного насильства.
Про це інформує Чорноморська окружна прокуратура.
Слідство встановило, що підозрювані — учасники однієї з громадських організацій Одеси — видавали себе за військових, діяли під виглядом представників Територіального центру комплектування. Вони вдягали військову форму, користувалися авто з камуфляжем і начебто виконували мобілізаційні завдання.
Під цим прикриттям чоловіки зупиняли випадкових перехожих, застосовували до них силу, а потім силоміць саджали у свій автомобіль. Один із потерпілих зміг подзвонити до поліції вже перебуваючи в машині. Правоохоронці оперативно відреагували, звільнили чоловіка та затримали зловмисників.
Наразі триває перевірка їхньої причетності до подібних злочинів.
Заходи з викриття проводилися спільно прокурорами, слідчими поліції та оперативниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.
Підозру оголошено за статтями:
ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб),
ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень),
ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі з заподіянням фізичних страждань).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракт на Одещині.