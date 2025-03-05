СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракт на Одещині: подробиці

СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який на замовлення російських спецслужб планував теракт у південному регіоні України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, 20-річний житель Одещини, який мав наркозалежність, був завербований через Telegram-канал.

Йому доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) та замаскувати його під вогнегасник. Російський куратор передав інструкції, як виготовити вибухівку. Після цього терорист мав залишити замаскований пристрій у визначеному місці, а окупанти планували активувати його дистанційно.

"Перед тим, як здійснити теракт, російський куратор доручив агенту виконати "тестове" завдання: підпалити батарейну та релейну шафи на стратегічному напрямку залізничного сполучення Одещини", – йдеться в повідомленні.

Спецслужби завчасно викрили злочинця та затримали, коли він намагався позбутися речових доказів.

Під час обшуку у зловмисника вилучили компоненти для виготовлення вибухівки, зокрема вогнегасник, хімічні речовини та телефон, що мав слугувати детонатором.

Йому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за замах на диверсію та готування до терористичного акту.

Речові докази

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили 55-річного чоловіка, який у відеочатах поширював інформацію про українських військових та оборонні об’єкти.

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