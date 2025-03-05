Президент США каже, що рішення буде стосуватися розширення видобутку критично важливих матеріалів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "історичне рішення" щодо рідкісноземельних металів. Його він планує оголосити вже цього тижня.

Про це очільник Білого дому заявив під час своєї промови перед Конгресом

Трамп наголосив, що рішення стосуватиметься значного розширення видобутку критично важливих матеріалів та рідкісноземельних металів на території США. З його слів, це стане важливим кроком для забезпечення стратегічної незалежності країни та розвитку промисловості.

"Пізніше цього тижня я також зроблю історичну дію, щоб значно збільшити виробництво критичних матеріалів та рідкісноземельних металів тут, у США", - заявив американський президент.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Дональд Трамп не планує зараз підписувати угоду про корисні копалини з Україною.Інсайдери Білого дому заявили, що не було жодного руху щодо пропозиції, згідно з якою США передадуть половину доходів України від її найважливіших корисних копалин як відплату за військову підтримку.

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