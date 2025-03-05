Трамп не планує зараз підписувати угоду про корисні копалини — ЗМІ

Інсайдери Білого дому заявили, що не було жодного руху щодо пропозиції.

Президент США Дональд Трамп не планує 5 березня 2025 року підписувати угоду про корисні копалини між США та Україною.

Хоча раніше повідомлялося, що Трамп планував укласти угоду щодо рідкісноземельних елементів та оголосити про це у своєму спільному зверненні до Конгресу.

Проте міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в ефірі Fox News, що підписання не планується, — пише Тhe Telegraph.

Інсайдери Білого дому заявили, що не було жодного руху щодо пропозиції, згідно з якою США передадуть половину доходів України від її найважливіших корисних копалин як відплату за військову підтримку.

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Також одна людина, знайома з переговорами між США та Україною, сказала CBS News, що республіканець зараз тримається "більшої, кращої угоди".

Нагадаємо, що раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Дональд Трамп все ще "відданий угоді про рідкісноземельні мінерали".

Додамо, що спікер Палати представників США Джонсон також виступає за негайне укладення угоди про рідкісноземельні метали.

Раніше президент Володимир Зеленський своєю чергою запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

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