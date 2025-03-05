Нічна атака по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

Противник завдав удару по енергетиці.
У середу, 5 березня, окупанти вчергове атакували Україну ракетами й ударними БпЛА. Силами ППО збито 115 ворожих безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Як зазначається, у ніч на 5 березня противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл., однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської обл. та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях", – завершили у ПС ЗСУ.
Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів, додають у відомстві, локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Нагадаємо, 3 березня російська армія атакувала Україну 83-ми безпілотниками різних типів. Було знищено 46 дронів.
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