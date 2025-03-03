Нічна атака "Шахедами": скільки БпЛА збито, які області постраждали

Через російську атаку постраждали шість областей України.

Російська армія атакувала Україну 83-ми безпілотниками різних типів у ніч проти 3 березня.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 2 березня та протягом ночі російські окупанти запустили по Україні 83 безпілотники "Шахед" та дрони-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

На ранок Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 46 безпілотників різних типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

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Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Через російську атаку постраждали Харківська, Сумська, Київська, Черкаська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Нагадаємо, ввечері 2 березня у центрі Харкова "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Там виникла пожежа, є постраждалі.