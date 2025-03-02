В Україні 3 березня впровадять відключення світла: кого це торкнеться

Через складну ситуацію в енергосистемі завтра, 3 березня, в Україні застосують обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють в "Укренерго".

Обмеження електроенергії застосують у період від 06:00 до 10:00 год., а також світла не буде від 14:00 до 21:00 год.

Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" наголошують, що відключати побутових споживачів від електроенергії не планують.

Проте ситуація в енергосистемі може змінитися, тож енергетики закликають стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу обленерго.

Нагадаємо, днями через складну ситуацію в енергосистемі України вже запроваджували обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

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