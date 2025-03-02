В Украине 3 марта внедрят отключение света: кого это коснется

Из-за сложной ситуации в энергосистеме завтра, 3 марта, в Украине применят ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщают в " Укрэнерго ".

Ограничения электроэнергии применят в период с 06:00 до 10:00, а также света не будет с 14:00 до 21:00.

Причиной введения ограничений называют последствия российских атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" отмечают, что отключать бытовых потребителей от электроэнергии не планируют.

Однако ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому энергетики призывают следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения облэнерго.

Напомним, на днях из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины уже вводились ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

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