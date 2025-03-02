Рютте назвал главные ожидания от саммита в Лондоне

Генсек НАТО отметил, что он очень позитивно настроен перед встречей в Лондоне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выделил три ключевых вопроса, которые, по его мнению, будут определяющими на встрече европейских лидеров в Лондоне.

В своем обращении он подчеркнул необходимость усиления поддержки Украины, долговременного мирного соглашения и укрепления обороноспособности НАТО.

"Очень положительно настроен перед сегодняшней встречей в Лондоне", – отметил Рютте, выделив три основных момента:

Поддержка Украины – Европа должна оказывать больше помощи Киеву и все страны должны усилить свои взносы.

Мирное соглашение должно быть устойчивым – Европа активно вовлекается в этот процесс.

Укрепление НАТО – Для сохранения силы Североатлантического союза страны Европы должны увеличить расходы на оборону.

Напомним, что сегодня, 2 марта, в Лондоне пройдет саммит по поводу войны в Украине.