Рютте назвал главные ожидания от саммита в Лондоне

Генсек НАТО отметил, что он очень позитивно настроен перед встречей в Лондоне.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выделил три ключевых вопроса, которые, по его мнению, будут определяющими на встрече европейских лидеров в Лондоне.
В своем обращении он подчеркнул необходимость усиления поддержки Украины, долговременного мирного соглашения и укрепления обороноспособности НАТО.
"Очень положительно настроен перед сегодняшней встречей в Лондоне", – отметил Рютте, выделив три основных момента:
- Поддержка Украины – Европа должна оказывать больше помощи Киеву и все страны должны усилить свои взносы.
- Мирное соглашение должно быть устойчивым – Европа активно вовлекается в этот процесс.
- Укрепление НАТО – Для сохранения силы Североатлантического союза страны Европы должны увеличить расходы на оборону.
Напомним, что сегодня, 2 марта, в Лондоне пройдет саммит по поводу войны в Украине.
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