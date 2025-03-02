В Киеве подорожает стоимость содержания домов: что произошло

В Киеве подорожает стоимость услуги по содержанию многоквартирных домов. В социальных сетях жители разных районов столицы публикуют объявления, в которых сообщается, что с 1 марта жителям придется платить 12,84 грн. в месяц за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в доме. Причем цены по Киеву достаточно разные – 12,50 грн, 12,84 грн, 13,08 грн.

Горожане шокированы таким нововведением, ведь состояние некоторых многоквартирных домов ужасающее, а с жильцов еще и будут просить дополнительные средства за такое "содержание".

По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, подобное происходит из-за проведения в Киеве конкурса управителей многоквартирных домов, который состоялся в прошлом году.

Конкурс "для своих" людей?

Сейчас, по словам эксперта, жители столицы, как говорится, пожинают результаты конкурса. Он касался многоквартирных домов, до этого обслуживавшихся управляющими компаниями в 10 районах столицы, а это около 8 тысяч жилых домов.

"Конкурс провели, но с многочисленными нарушениями. Их обнаруживали, как в начале формирования конкурсной документации, так и во время определения победителей. Ведь победили те же 10 управляющих компаний, которые до этого занимались управлением домов. На конкурс не было допущено ни одной компании, которая могла бы составить конкуренцию коммунальным управляющим компаниям. Эти участники, кстати, предлагали стоимость обслуживания многоквартирных домов на 50% дешевле, чем коммунальные управляющие компании. Но их просто отшили. Как по мне, то это означает, что конкурс провели "для своих", потому что теперь стоимость обслуживания дома выросла почти вдвое, раньше она была в пределах 7 гривен. И я не исключаю, что конкурс был нужен лишь для того, чтобы поднять стоимость содержания домов", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг.

С 1 марта подорожает содержание многоквартирных домов в Киеве/Коллаж ТСН.ua

Нарушений очень много

Он добавляет, что в конкурсе управляющих были зафиксированы нарушения не только при формировании необходимой документации, но и во время его проведения.

"Конечно, что жители могли не знать о проведении такого конкурса, да и, собственно, знать им это не обязательно, потому что влиять на него они никак не могут. Здесь важнее, что были компании, которые предлагали более дешевую цену и подавали документы на участие в конкурсе. У них сначала документы принимали, а через пару дней поставили в известность, что документы не приняты, до свидания. Это, мне кажется, очень серьезное нарушение", – подчеркивает Олег Попенко.

Вопрос о стоимости содержания домов

Эксперт сообщает, что от Союза потребителей коммунальных услуг, он подготовил и направил соответствующее обращение в КГВА, Кабмин, ГАСУ, Госпродпотребслужбу, чтобы они разобрались с ситуацией вокруг скандального конкурса.

"Как по мне, то в конкурсе от КГГА огромная куча нарушений. Есть вопрос и к самим расчетам стоимости содержания многоквартирных домов. Она определяется из 14 пунктов, среди которых главным является уборка придомовой территории. Но такая уборка формируется за счет земельного участка. Если же земля не находится в собственности совладельцев многоквартирного дома, то люди не должны платить за ее уборку", – отмечает Олег Попенко.

Стоимость взяли с потолка?

Конечно, жители могут на общем собрании совладельцев многоквартирного дома проголосовать за то, что они готовы признать придомовый участок, как обслуживаемый их домом. И только в таком случае можно определить объемы уборки придомовой территории.

"Но таких собраний жильцов никто не проводил, протоколов не существует в большинстве случаев. Скажу вам больше, только в Дарницком районе столицы техническая документация на дома есть только в 30% сооружений. А это очень важно, без нее невозможно определить объемы уборки в самом доме. Конечно, можно взять какие-то цифры с потолка 12,50 грн и даже 13,08 грн, но все это, при желании, можно обнаружить и "фантазеры" могут понести ответственность", – отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Платить или не платить?

Олег Попенко советует киевлянам внимательно читать договор с управляющей компанией и не торопиться оплачивать за содержание дома предложенные суммы.

"Договор стоит очень внимательно перечитать. Граждане должны проверить все начисления и истребовать у управляющей компании перечень документации, подтверждающей приведенные расчеты. Если таких документов нет, то в таком случае подписывать договор не обязательно. И соответственно, платить людям не стоит. Чиновники должны устранить допущенные нарушения и предложить потребителю новый договор", – объясняет Олег Попенко.

Вряд ли стоит ожидать улучшения

Сейчас жители домов пытаются выяснить, откуда взялись такие суммы за содержание домов и что изменится в их подъезде в случае уплаты средств. Ведь речь идет о многоквартирных домах на 230-324 квартиры, из которых теперь будут ежемесячно собирать немалые средства.

"Я очень сомневаюсь, что людям стоит ожидать какого-то улучшения. Ведь домом, где был затоплен подвал или дырявая крыша, будет заниматься компания, которая и раньше им занималась, с тем же руководством. Если они до этого ничего не делали, то я думаю, что и дальше ничего не будут делать. Главное – получать средства на содержание дома", – говорит Олег Попенкко.

"Мертвые души" и воровство электричества

Эксперт припоминает собственный опыт работы в управляющей компании Дарницкого района, где работал с 2016 по 2019 финансовым директором и заместителем по экономике и энергоэффективности. Но говорит, что столкнулся с кучей нарушений со стороны руководителей жэков.

"Одно из нарушений – это "мертвые души". Когда людей "берут" на работу, насчитывают им четыре ставки, а в реальности никто не убирает. Деньги просто кладут себе в карман. Или же хищение электроэнергии. К питанию дома подключались киоски, магазины, автостоянки. Начальнику ЖЭКа владельцы платили деньги наличными, а за электричество платили жильцы дома. Когда мы создали в управляющей компании Центр энергоэффективности, только за полгода получили экономию электроэнергии на почти 800 тысяч гривен. Как только меня сократили, там снова вернулось к старым схемам, как и во многих районах Киева. Поэтому, к сожалению, ничего хорошего от результатов конкурса ждать не стоит", – рассказывает Олег Попенко.

Кто должен контролировать выполнение работ?

Что касается контроля использования средств управляющими компаниями, то эксперт говорит, что в свое время в Дарницком районе были введены обязательные отчеты по выполнению работ дворниками или мастерами. Они были должны собрать среди жителей определенное количество подписей для того, чтобы у них приняли проделанную работу.

"После введения такого метода, начались реальные изменения к лучшему. Работники почувствовали ответственность, потому что если плохо выполнят свою работу, то жители не поставят подпись, а если не будет подписей, то дворник или мастер участка не получит доплату к своей ставке. Поэтому это начало достаточно эффективно работать. Конечно, это была наша инициатива, которая законодательно не была закреплена. И как только меня сократили, то об инициативе сразу забыли. Она была никому не интересной, потому что мешала разворовывать средства. К сожалению, руководителям жэков проще платить надбавку работникам за их лояльность, а не за качество выполненных работ", – заключает Олег Попенко.

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