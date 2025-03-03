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Ночная атака "Шахедами": сколько БпЛА сбито, какие области пострадали

Ночная атака "Шахедами": сколько БпЛА сбито, какие области пострадали

Атака "Шахедами" на Украину / Фото: ТСН.ua

Из-за российской атаки пострадали шесть областей Украины.

Российская армия атаковала Украину 83 беспилотниками разных типов в ночь на 3 марта.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 2 марта и ночью российские оккупанты запустили по Украине 83 беспилотника "Шахед" и дроны-имитаторы разных типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Наутро Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 46 беспилотников разных типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян.

Из-за российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская и Запорожская области.

Напомним, вечером 2 марта в центре Харькова "Шахед" попал в многоэтажку. Там возник пожар, есть пострадавшие.

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